Dallas pripravil topel sprejem za Dončića: Luka, hvala za vse

Čeprav že od februarja ne nosi več njihovega dresa, v Dallasu na Luko Dončića niso pozabili in so mu pred vrnitvijo v American Airlines Center pripravili posebno dobrodošlico. Na prav vsak stol v areni so položili majice, ki jih krasi posvetilo v slovenščini "Hvala za vse" in jih bodo lahko navijači oblekli v čast Ljubljančana.

Obračun med Mavericksi in Lakersi, ki bo za Dončića nedvomno izjemno čustven, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 1.30. Ne zamudite!

Mavericksi so se Dončiću za njegove pretekle usluge zahvalili tudi na družbenih omrežjih. Objavili so kolaž fotografij, ki prikazujejo Slovenca v njegovih najuspešnejših trenutkih in se s tem spomnili na veselje, ki jim ga je prinesel z odličnimi predstavami in sijajnimi potezami na in izven igrišča, zraven pa v slovenščini pripisali:"Hvala, Luka".