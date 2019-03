Dallas proti Memphisu za drugo zaporedno zmago in priključek za končnico

TEKMA



Nekdanji član ljubljanske Olimpije in madridskega Reala, v dozdajšnjem delu sezone pa nedvomno prvo ime nekdanjih prvakov najmočnejše košarkarske lige na svetu, bo tudi v noči na nedeljo predstavljal največjo nevarnost za koš Memphisa, ki na gostovanje v American Airlines Center prihaja s slabo popotnico petih porazov na zadnjih šestih tekmah.

Grizliji so na zadnji tekmi pred domačimi gledalci izgubili proti Chicagu, trikotnik Avery Bradley, Mike Conley in Jonas Valanciunaspa bi nujno potreboval tudi izdatnejšo pomoč s klopi, v kolikor si želijo priigrati vstopnico za izločilne boje. Memphis namreč za Los Angeles Clippersi na trenutno 14. mestu zahodne konference zaostaja za okroglih 10 zmag, kar je realno gledano težko dosegljivo. Dallas bo na drugi strani pred domačimi privrženci lovil svojo drugo zaporedno zmago v zadnjih sedmih tekmah. Zmaga proti Indiani je Mavsom vrnila nekaj v preteklih tednih izgubljene samozavesti, morebiten uspeh proti Memphisu pa bi varovancem trenerja Ricka Carlisla znova vsaj malce odškrnil vrata končnice, kar je velika želja Luke Dončića in druščine.