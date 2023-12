Dallas proti pokalnim prvakom napada četrto zaporedno zmago

Za Dallas bo to druga tekma v dveh dneh. V noči na torek so kljub odsotnosti Kyrieja Irvinga, Granta Williamsa in Tima Hardawaya Juniorja ugnali Memphis. Znova je blestel Luka Dončić, ki je grizlijem nasul 35 točk in prispeval še osem skokov ter šest podaj.

Jasno je, da bo moral slovenski superzvezdnik svojo odlično predstavo vsaj ponoviti, če bo Dallas želel računati na uspeh proti jezernikom. LeBron James in soigralci sezone niso začeli najbolj prepričljivo (10:9), odtlej pa so povezali štiri zaporedne zmage, ki so jim prinesle zgodovinski naslov prvaka na prvem medsezonskem turnirju lige NBA.