Dallas prvič ali Phoenix tretjič?

TEKMA



Phoenix je z le 10 zmagami in 32 porazi zanesljivo najslabše moštvo dozdajšnjega dela sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, Dallas (18 zmag - 22 porazov) na drugi strani pa se bo po treh gostujočih in zadnjemu domačemu porazu z Lakersi želel vrniti na zmagovita pota.



To bo morda moral loviti brez senzacionalnega novinca Luke Dončića, ki toži na d bolečinami v hrbtu, kot tudi organizatorja igre Dennisa Smitha jr.-ja, medtem ko bo nekdanji selektor slovenske izbrane vrsteIgor Kokoškov na klopi 'Sonc' iz Arizone pogrešal levji delež najboljšega strelca in podajalca Devina Bookerja. Slednji v povprečju dosega 24,8 točke in 6,9 podaj na tekmo, z njegovo odsotnostjo bi imela zasedba Ricka Carlisla lepo priložnost, da 'zaceli rane' po omenjenem porazu z 'Jezerniki'. Sunsi bodo le 24 ur po nekoliko presenetljivi domači zmagi nad Sacramentom (115:111) na gostovanju v American Airlines Centru skušali še tretjič 'vzeti mero' Dallasu, v čigar dresu bo ob morebitni napovedani odsotnosti Dončića in Smitha jr.-ja večji del odgovornosti na svoja pleča moral prevzeti organizator igre J. J. Barea, ki pred obračunom, ki se bo pričel v četrtek ob 2.30 po srednjeevropskem času, pravi: "Nekatera moštva nam bolj ležijo kot druga. Ne znam pojasniti, zakaj nam v letošnji sezoni Phoenix povzroča tolikšne preglavice."