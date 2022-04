Dončić z Dallasom v drugi krog končnice

Košarkarji Dallas Mavericks so se prvič po letu 2011 uvrstili v konferenčni polfinale severnoameriške lige NBA. Na šesti tekmi so premagali Utah Jazz z 98:96 in si s 4:2 v zmagah zagotovili obračun proti Phoenix Suns, najboljši ekipi rednega dela. Slovenski as Luka Dončić je ob tem dosegel 24 točk in se prvič veselil napredovanja v končnici. Triindvajsetletni Ljubljančan je za 24 točk iz igre zadel osem od 21 metov, prispeval pa je še devet skokov in osem podaj. Ob tem je ukradel dve žogi, podelil dve blokadi in izgubil tri žoge. Ob njem je Jalen Brunson prav tako dosegel 24 točk, 19 jih je s klopi prispeval Spencer Dinwiddie. Pri domačih je 23 točk dosegel Donovan Mitchell, Bojan Bogdanović pa 19.

Obračun je sicer bolje začel Utah, ki je po prvi četrtini vodil za šest, ob polčasu pa za 12 točk. Tako kot na zadnjih dveh tekmah se je Dallas prebudil v tretji in jo po zaslugi boljšega meta za tri dobil s 36:19. V zadnjem delu igre so košarkarji Utaha na krilih glasnega domačega občinstva izenačili štiri minute pred koncem, a je imel Dallas vselej pripravljen odgovor. Dončić je tri minute do konca prek Rudyja Goberta (10 točk, 12 skokov) zadel za 94:90, Brunson pa je minuto kasneje zadel trojko za 97:94.