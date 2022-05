Dallas na krilih Dončića in Brunsona do znižanja na 1:2

Košarkarji Dallas Mavericks so na tretji tekmi polfinala zahodne konference le prišli do prve zmage nad Phoenix Suns. V svoji dvorani so bili na krilih Luke Dončića in Jalena Brunsona boljši s 103:94. Slovenskemu zvezdniku je le asistenca zmanjkala do novega trojnega dvojčka, zbral je 26 točk, 13 skokov in devet podaj. Brunson pa je bil najboljši strelec tekme z 28 točkami.

icon-expand Luka Dončić je bil znova prvi košarkar svoje ekipe ob zelo pomembni zmagi, s katero Dallas ostaja "živ" v seriji proti Phoenixu. FOTO: AP Dallas je pred tem izgubil kar 11 zaporednih tekem s Phoenixom, negativni niz pa v svoji dvorani prekinil predvsem na račun občutno boljše igre v obrambi. Predvsem so košarkarji Dallasa poskrbeli, da do izraza tokrat ni prišel veteran Chris Paul, ki si praznovanje svojega 37. rojstnega dne ne bo zapomnil v najlepšem spominu. Še nikoli se mu namreč ni zgodilo, da bi v enem polčasu končnice izgubil toliko žog kot v prvem tretje tekme, ko jih je kar sedem. O čvrsti obrambi Dallasa veliko pove tudi podatek, da je Phoenix sploh prvič v letošnji končnici iz igre metal manj kot polovično uspešno, in sicer "le" 45-odstotno. Luka Dončić je na prvih dveh tekmah v Phoenixu v povprečju dosegal kar 40 točk, a ni imel dovolj pomoči soigralcev. Tokrat pa se je le prebudil še drugi zvezdnik ekipe Jalen Brunson, ki je vpisal 28 točk. Dončić je zmogel dve manj, a velja poudariti še kar 13 skokov, od tega tri v napadu, in devet asistenc. Slovenski zvezdnik je sicer igral le 34 minut, saj je zgodaj v zadnji četrtini prejel svojo peto osebno napako. Ko je bil na parketu, je Dallas tekmo dobival za 20 točk. Največjo minutažo sta pri domačih dobila v obrambi nepogrešljiva Dorian Finney-Smith in Reggie Bullock. Slednji je bil vse do začetka pod vprašajem zaradi poškodbe rebra, a je stisnil zobe, odigral skoraj 41 minut, ob tem pa v obrambi večino časa pokrival Chrisa Paula, ki se mu nikakor ni uspelo razigrati. Za nameček je dodal še 15 točk, eno več od Finney-Smitha. Obema se je v izjavi po tekmi zahvalil tudi Dončić: "Že celotno sezono sta neverjetna v obrambi in tokrat sta to še enkrat več potrdila." Četrta tekma serije, ki bo prav tako v Dallasu, bo v nedeljo v večernih urah po slovenskem času. 23-letni Ljubljančan je izpostavil še odlično vzdušje v nabito polnem American Airlines Centru. "Energija v dvorani je bila skozi celotno tekmo neverjetna. Navijači so nas podžgali, da smo končno zaigrali, kot znamo," je povedal. Pri poražencih je bil najbolj razpoložen Jae Crowder (19 točk), najbolj pa so sonca pogrešala učinek svojih prvih zvezdnikov: Devin Booker je zmogel 18 točk (za dve je metal 2/7), Chris Paul pa le 12.