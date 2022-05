Sijajni Dončić z Dallasom izsilil sedmo tekmo v Phoenixu

Jason Kidd je, kot smo že vajeni, na začetku druge četrtine Dončića pustil na klopi, njegovo odsotnost pa je odlično nadomestil razpoloženi Jalen Brunson, ki je Dallas še naprej držal v prednosti, čeprav ta ni znašala več kot šest točk. To se je spremenilo slabe štiri minute pred koncem polčasa, ko je po vročanju Brunsona trojko zadel Reggie Bullock za +9 (48:39). Zadeti prosti met Doriana Finneyja-Smitha v naslednjem napadu pa je poskrbel tudi za prvo dvomestno prednost na tekmi.

Košarkarji Dallasa so v zaključku polčasa ujeli pravi ritem. Po zaporednih trojkah Bullocka in Maxija Kleberja, za katero mu je iz avta odlično podal Dončić, so povedli s 60:43. Izid polčasa pa je z uspešno izvedenima prostima metoma postavil Cameron Johnson (60:45). Dončić je v prvih 24 minutah zbral 18 točk, s čimer je bil z naskokom najboljši strelec, ukradel je kar tri žoge, izgubil pa niti ene. Dvomestna sta bila pri Dallasu tudi Bullock (13) in Brunson (10).