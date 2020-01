Dallas skrbijo bolečine v Porzingisovem kolenu, trener Carlisle redkobeseden

"Boleče desno koleno,"je bil po porazu z ekipo Oklahoma City Thunder redkobeseden trener Dallas Mavericksov Rick Carlisle, ko je moral pojasnjevati nepričakovano odsotnost Kristapsa Porzingisa. "Ni urnika (za trajanje okrevanja, op. a.). Bomo videli. Pozno je izpadel iz ekipe,"je še dodal Carlisle, preden je vidno nezadovoljen in zaskrbljen končal pogovor z mediji.

Latvijski krilni center se je Dallasu pridružil lani po hudi poškodbi levega kolena, zaradi katere je še kot član New York Knicksov potreboval operativni poseg in tekme v NBA ni odigral več kot 13 mesecev do začetka aktualne sezone, ko je prvič združil moči z Lukom Dončićem. Ljubljančan je tokrat v kar 40 minutah na parketu dosegel 35 točk, 10 skokov in 7 podaj, a moral priznati premoč oklahomskim tekmecem, ki so v zadnji četrtini leteli na krilih razigranega Chrisa Paula.

"Izvrsten igralec je in zadel je celo kopico metov,"je o Paulu povedal Carlisle. "Tudi mi smo imeli priložnosti na drugi strani ... Težak poraz. Težka tekma, na telo ... Veliko igralcev je bilo načetih in tako naprej, a resnično nismo bili dovolj stanovitni v vseh pogledih. Imamo širok kader in imamo igralce, ki so pripravljeni stopiti v ospredje. Ne bomo ekipa, ki bo iskala izgovore. Tja ne bomo šli. Le izvedba mora biti malce boljša na obeh koncih igrišča. Vse do zadnjega dela je bila to tekma, ki bi jo lahko odločila vsaka posest. A takšna je zdaj liga NBA. Prostora za napake praktično ni in moraš biti res dober na obeh koncih."