Dallas slavil drugič zapored

Na tekmi košarkarske lige NBA sta se v dvorani American Airlines Center pomerila Dallas in New Jersey. Gostitelji so do zmage prišli po dobri igri v končnici (119:111). Teksašane je k drugi zaporedni zmagi vodil Anthony Davis z dvojnim dvojčkom. Dosegel je 24 točk in imel kar štirinajst skokov. Izkazal se je tudi novinec Cooper Flagg, ki je ob 22 točkah dodal še osem asistenc in pet skokov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkarji Detroit Pistons pa so v severnoameriški ligi NBA visoko premagali Atlanto Hawks s 142:115 in se utrdili na prvem mestu vzhodne konference. Detroit ima zdaj 20 zmag in pet porazov in je drugi v ligi zgolj za Oklahoma City Thunder (24-1), pri današnjem uspehu so si domači košarkarji lepo porazdelili delo, saj je osem igralcev doseglo vsaj 10 točk, največ pa Isaiah Stewart, ki je vpisal 17 točk.

Pri gostih, ki so igrali brez Traeja Younga in Kristapsa Porzingisa, je trojni dvojček vpisal Jalen Johnson z 19 točkami, 11 skoki in 12 podajami. Za Johnsona je bil to tretji zaporedni trojni dvojček in peti v sezoni, s čimer je popravil rekord kluba, pred tem je tega imel v lasti Bill Bridges iz sezone 1969/70.

Anthony Davis FOTO: AP icon-expand

Nekdanji klub Luke Dončića Dallas Mavericks je zmagal drugič zaporedoma, potem ko je doma s 119:111 ugnal Brooklyn Nets. Anthony Davis je za domače, ki so igrali brez visokih Daniela Gafforda in Derecka Livelyja, ta je že končal sezono, dosegel 24 točk in 14 skokov, Cooper Flagg pa 22 točk in osem podaj. Michael Porter ml. je pri gostih tekmo končal s 34 točkami.

Dallas je trenutno 10. na zahodu, na osmem mestu so Golden State Warriors, ki so doma pokleknili pred šestouvrščenimi Minnesota Timberwolves s 120:127.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Julius Randle je za goste dosegel 27 točk, Rudy Gobert pa 24 in 14 skokov, medtem ko je pri domačih z 39 točkami izstopal Stephen Curry.

Stephen Curry FOTO: AP icon-expand

Dve tekmi sta se končali z identičnim izidom 130:126. Cleveland Cavaliers so v gosteh ugnali Washington Wizards, Utah Jazz pa prav tako v gosteh Memphis Grizzlies. Strelsko sta izstopala Clevelandov Donovan Mitchell z 48 točkami, 24 jih je dosegel v zadnji četrtini, in Utahov Keyonte George z zanj rekordnimi 39. Ja Morant se je v Memphisovo ekipo vrnil z 21 točkami in 10 podajami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Chicago Bulls so v gosteh s 129:126 odpravili Charlotte Hornets, Josh Giddey je za zmagovalce prispeval 26 točk in 11 podaj, pri domačih pa sta Kon Knueppel in Miles Bridges vpisala 33 oziroma 32 točk. Knueppel je dosegel osebni rekord. Philadelphia 76ers pa so na krilih 39 točk Joela Embiida premagali Indiana Pacers s 115:105. Los Angeles z Luko Dončićem bodo znova igrali v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali v Phoenixu.