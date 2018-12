Dallas tokrat gostuje v New Orleansu: Pelikani iščejo maščevanje

Luka Dončić je bil eden glavnih junakov ob zadnji zmagi Dallasanad New Orleansomv Teksasu. Tokrat zasedbo Mavericksov čaka gostovanje v največjem mestu Louisane. Tam so enkrat v tej sezoni že gostovali in zabeležili najvišji poraz v tej sezoni (106:132). To je bila le ena od treh tekem, na kateri Luka v ligi NBA ni vknjižil dvomestnega števila točk. Dončića in druščino tudi nocoj čaka težka naloga, saj je New Orleans zelo dobra domača zasedba (11-5).

