Dončić prvi strelec tekme, a Dallas znova poražen pri rekordnem Torontu

Košarkarji Dallas Mavericks so zgodaj zjutraj po slovenskem času gostovali pri ekipi Toronto Raptors. Moštvo iz Teksasa pa je po katastrofalni zadnji četrtini izgubilo še drugič zapored, kljub 22 točkam Luke Dončića. Toronto je na koncu slavil s 116:107 in s šesto zaporedno zmago spisal zgodovino franšize, saj še nikoli sezone niso začeli s takšnim izkupičkom zmag.

Dallas Mavericks so s tekmo proti Torontu, nadaljevali s turnejo po vzhodni konferenci, potem ko so pred dnevi izgubili proti zasedbi Atlante. Luka Dončićje v svojo peto tekmo v najmočnejši ligi na svetu vstopil z dobro popotnico. S povprečjem 19-ih točk na prvih štirih tekmah, je namreč postal del elitne druščine igralcem, ki jim je to v ligi NBA uspelo pred devetnajstim letom. To je naprimer uspelo Kevinu Durantu, ne pa LeBronu Jamesu, Kobeju Bryantu... Gostovanje pri Raptorsih, ki so dobili vseh pet tekem na začetku letošnje sezone, se za Dallas ni začelo po željah. V prvi četrtini so bili povsem nemočni in so v nekem trenutku zaostajali že za 17 točk. Predvsem niso imeli rešitve za izjemnega Dannyja Greena, ki je v prvih 12-ih minutah zasedbi iz Teksasa 'nasul' 12 točk in temu dodal še 6 skokov. Še posebej vroč je bil pri metu za tri točke, saj je zadel tri od štirih poskusov. Dončić je v uvodni četrtini na parketu preživel osem minut in v tem času prispeval 4 točke in 2 skoka. V vrstah Mavericksov je bil najbolj razpoložen Harrison Barnes, ki je izpustil prve štiri tekme sezone. Barnes je prispeval 6 točk, Toronto pa je prvo četrtino dobil z 39:26.

Luka Dončić je bil tri četrtine glavni adut Dallas, v zadnji pa je povsem odpovedal. FOTO: AP

Drugo četrtino je Luka Dončić začel na klopi Dallasa, ki je še naprej lovil zaostanek za gostitelji in lani najboljšo ekipo vzhoda po rednem delu lige NBA. Kljub temu so se uspeli gostje pet minut pred koncem druge četrtine povsem približati kanadski zasedbi, tudi po zaslugi Dončića, ki je zadel prvo trojko večera in zaostanek je znašal zgolj še -5. V zadnjih minutah četrtine se je Toronto znova povsem odlepil in bi skoraj na odmor odšel z dvomestno prednostjo, a je imel Wesley Matthews, drugačne načrte, potem ko je ob zvoku sirene zadel trojko in postavil izid polčasa 69:60 v prid Toronta. Matthews je bil s 14 točkami tudi prvi strelec Dallas v prvem polčasu, Dončić je imel po prvi polovici tekme na svojem 'kontu' 12 točk. Pri domačinih je izstopal Kawhi Leonards 13 točkami, sicer pa je v prvem polčasu kar 5 domačih košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Festival trojk

Tudi tretjo četrtino so bolje otvorili domačini. Na krilih razpoloženega Kylea Lowryja, ki je bil praktično nezgrešljiv, je prednost Toronta znova narasla na dvomestno število. A pri Dallasu sta se prebudila novinca Dončić in Jalen Brunson, ki sta zadela vsak po dve trojki v zaporedju in povsem približala svoje moštvo. Kljub temu so v zadnji četrtino igralci Mavericksov vstopili z minimalnim zaostankom (92:89). Dončić je že po treh četrtinah presegel letošnje povprečje, saj je bil že pri 20 točkah in je bil najboljši strelec moštva s Teksasa, skupaj z Loweyjem pa je bil tudi prvi strelec tekmo v Kanadi.

Katastrofalna zadnja četrtina

Zadnjih dvanajst minut tekme so bistveno bolje otvorili domači košarkarji, ki so z delnim izidom 7:0 hitro pobegnili na deset točk prednosti in to prednost brez težav in predvsem zaradi slabe realizacije Dallasa v napadu, tudi zadržali do konca. Toronto je zmagal 116:107. Luka Dončić je v zadnji četrtini dosegel zgolj dve točk. Slovenski čudežni deček je tako ohranil svoje povprečje na začetku letošnje sezone in bil celo prvi strelec tekme z 22 točkami, a za zmago je bilo to premalo. V 35-ih minutah igre je točkovnemu izkupičku dodal še 5 skokov in 4 asistence. V gostujoči zasedbi je z dvojnim dvojčkom (18 točk in 15 skokov), zablestel še DeAndre Jordan. Pri domačinih pa sta izstopala Lowrey in Leonard. Prvi je dosegel dvojnega dvojčka (20 točk in 12 asistenc) drugi pa je bil z 21 točkami in 9 skoki prvi strelec svojega moštva. Toronto je tako na šesti zmagi zabeležil še šesto zmago, kar je najboljši začetek sezone v zgodovini franšize. Dallas pa je na peti tekmi vknjižil tretji poraz.

