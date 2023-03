Dallas ugnal neposredne tekmece za končnico, Irving prvi mož Teksašanov

Kyrie Irving zaradi poškodbe ni igral na prejšnjih tekmah, z Luko Dončićem pa sta bila na treningu Dallasa dan pred tekmo z Lakers. Dončić potem ni stopil na parket, Irving pa je in zbral 36 točk (met iz igre 14:23), po šest skokov in podaj. Anthony Davis (26 točk, 10 skokov, 3 podaje) je 6,1 sekunde pred koncem z drugim zadetim prostim metom povedel goste v vodstvo s 110:108, prvega pa je zgrešil in omogočil tekmecem, da lahko s trojko zmagajo.