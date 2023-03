Irving in Dončić zrežirala zmago proti Utahu

Po tesnem domačem porazu proti Phoenixu, so imeli košarkarji Dallas Mavericksov hitro priložnost za popravni izpit v American Airlines Centru. Nasproti jim je stala ekipa iz Salt Lake Cityja. Utah Jazz so v Teksas dopotovali s serijo treh zaporednih porazov in proti Dallasu zabeležili še četrtega v nizu. Prvi strelec srečanja je bil Kyrie Irving, ki je 17 točk dosegel v zadnjem delu igre. Luka Dončić je prispeval 29 točk, deset skokov in šest asistenc.

Dallas Mavericks - Utah Jazz 120:116 (34:31, 25:28, 28:27, 33:30)



Orlando Magic - Milwaukee Bucks 123:134