Dončić z Dallasom v Boston po drugo zaporedno zmago v gosteh

Tekma Boston - Dallas

Dallas Mavericksi so trenutno na 11. mestu zahodne konference lige NBA z 18 zmagami in 19 porazi, njihov tekmec na Vzhodu je uspešnejši. Boston Celticsi zasedajo 5. mesto v svoji konferenci (22 zmag, 15 porazov). Dallas je na zadnji tekmi v gosteh premagal Charlotte Hornets s 122:84, Luka Dončić se je izkazal z dvojnim dvojčkom (18 točk, 10 skokov). Dallas je sicer na mini turneji, v Bostonu bodo odigrali tretjo od štirih zaporednih tekem v gosteh (dosedaj so izgubili v Oklahomi in zmagali v Charlottu).