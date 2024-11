Dallas v drugem polčasu nadigral San Antonio in prekinil niz porazov

Košarkarji Dallasa so po štirih zaporednih porazih prišli do nove zmage. Na domačem parketu so zanesljivo (110:93) ugnali San Antonio Spurs. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili za 20. Luka Dončić je dosegel 16 točk, šest skokov in šest asistenc.