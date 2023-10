Dallas v generalki pred startom sezone ugnal Detroit

To je bila prva zmaga Dallasa v letošnjih pripravah. Najprej so v Abu Dabiju dvakrat izgubili proti Minnesoti Timberwolves, nato pa so klonili še proti madridskemu Realu. Tokrat so košarkarji Dallasa že v prvi četrtini dosegli 40 točk (40:27), nato pa so Detroit nadigrali še v tretji, ki so jo dobili s 32:18, prednost pa so zadržali tudi v zadnji.