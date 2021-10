Dallas na generalki pred začetkom sezone boljši od prvakov

Dallas je vse pripravljalne obračune dobil prvič v zgodovini kluba, potem ko je premagal Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Charlotte in Milwaukee. Ob zadnji zmagi se je izkazal Jalen Brunson s 17 točkami, šestimi skoki in petimi podaji. Brunson je zadnjo četrtino tako kot preostala prva peterka presedel na klopi. V vrstah Milwaukeeja zaradi osebnih razlogov ni igral Khris Middleton, je pa v treh četrtinah skupaj 25 minut igral njihov prvi zvezdnik, Grk Giannis Antetokounmpo, ki je zbral 26 točk in deset skokov.