Dallas v nadaljevanju sezone močnejši za Gafforda in Washingtona

Dallas so ameriški mediji pred iztekom roka za menjave igralcev povezovali še s Kylom Kuzmo (Washington Wizards), Andrejem Drummondom (Chicago Bulls), Andrewom Wigginsom (Golden State Warriors) ter Dorianom Finney-Smithom (Brooklyn Nets). Moštvo iz Teksasa je na koncu zamenjalo nekaj igralcev in okrepilo svoje vrste na čelu z eno izmed želenih tarč Washingtonom. Ta je pri Mavericks pristal v zameno za Granta Williamsa , Setha Curryja in zaščitenim izborom prvega kroga na naboru leta 2027. Dallas je po poročanju The Athletica prejel še dva izbora v drugih krogih naborov v prihodnjih letih.

Petindvajsetletni Washington je v prvem delu sezone igral za Charlotte in na 44 tekmah v povprečju dosegal 13,6 točke ob 5,3 skoka in 2,2 podaje. Gre za krilnega centra, ki zna zadeti z razdalje, a je v tem pogledu to sezono le 32,4-odstotno uspešen. Charlotte je sicer 13. med 15 ekipami v vzhodni konferenci z desetimi zmagami na 50 tekmah.

V Dallasu je pristal tudi Gafford, ki je v dresu Wizards to sezono odigral 45 tekem in v povprečju dosegal 10,9 točke, 8 skokov ter 2,2 blokade na tekmo. Ekipi Washingtona prav tako ne gre najbolje, saj zaseda predzadnje mesto v vzhodni konferenci z devetimi zmagami in 41 porazi. Dallas je po skoraj dveh tretjinah odigranih tekem na zahodu osmi z razmerjem zmag in porazov 28-23.

Mavericks imajo že celotno sezono težave s poškodbami, tudi na položaju krilnih centrov in centrov. Trenutno je poškodovan novinec Dereck Lively . Gafford bo zaostril konkurenco pod košema, obenem velja za dobrega igralca v obrambi, je še sedmi bloker v tej sezoni lige NBA. V zameno zanj je ekipa iz prestolnice prejela Richauna Holmesa in izbor prvega kroga (prek Oklahome) na letošnjem naboru.

Tudi nekatere ekipe pri vrhu svojih konferenc so posegle po menjavah, večja imena pa so vendarle ostala v svojih sredinah. New York Knicks so pripeljali Bojana Bogdanovića in Aleca Burksa iz Detroit Pistons, menjali so tudi pri eni najboljših zasedb zahoda Oklahoma City Thunder. Ti so si zagotovili Gordona Haywarda iz Charlotte Hornets.

Indiana Pacers bodo v nadaljevanju sezone igrali brez Buddyja Hielda, ki so ga v zameno za tri izbore v drugih krogih prihodnjih naborov ter Marcusa Morrisa in Furkana Korkmaza poslali k Philadelphia 76ers. Morrisa so nato zamenjali z Dougom McDermottom iz San Antonia, tam pa se mu bodo po pisanju ESPN odrekli. Iz 76ers se k Milwaukee Bucks seli Patrick Beverley v zameno za Cama Payna.

Center Kelly Olynyk bo skupaj z Ochaijem Agbajiem po novem član Toronto Raptors v zameno za izbor v prvem krogu letošnjega nabora ter Kiro Lewisa in Otta Porterja. Svetovni prvak z nemško reprezentanco Dennis Schröder ter Thaddeus Young se iz Toronta selita k Brooklyn Nets v zameno za Spencerja Dinwiddieja, ki pa se mu bodo po pisanju The Athletica v Torontu odrekli. Royce O'Neal se iz Nets seli k Phoenix Suns.