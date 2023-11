Dallas visoko poražen v New Orleansu

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so na enajsti tekmi rednega dela sezone v ligi NBA doživeli najvišji poraz letos. Teksašani so na gostovanju pri New Orleans Pelicansih izgubili s 131:110 in tako bržkone izgubili možnosti, da osvojijo medsezonski turnir, ki ga je vodstvo lige vpeljalo pred začetkom nove sezone. Luka Dončić tokrat ni našel prave forme, saj je dosegel zanj skromnih 16 točk, zgrešil pa kar 11 izmed 16 metov iz igre.

Dallas je moral po ponedeljkovi zmagi v Smoothie King Centru tokrat priznati poraz proti istemu moštvu. New Orleans je bil na drugi zaporedni tekmi precej boljši tekmec in si je visoko prednost zagotovil že v prvih dveh četrtinah (+16), v tretji četrtini, ki so jo Pelicansi dobili s 44:31 pa so dokončno pokopali upe Dallasa.

icon-expand Jordan Hawkins in Kyrie Irving FOTO: AP

Pri Teksašanih sta bil tokrat s 17 točkami najboljša strelca Kyrie Irving in Tim Hardaway mlajši, Luka Dončić, ki je imel najslabši strelski večer v aktualni sezoni, je prispeval točko manj. Pri domačem moštvu sta se s po 25 točkami izkazala Brandon Ingram in Jordan Hawkins. "Slaba igra," je po gostovanju v New Orleansu dejal Dončić, ki se je tudi pritožil, da je igrišče, ki ga New Orleans uporablja za turnir, spolzko in nestabilno. "Imamo 82 tekem v sezoni NBA. Seveda bodo slabi večeri. Igrali smo slabo. To je to."

icon-expand Luka Dončić je tokrat dosegel zanj skromnih 16 točk FOTO: AP

Kyrie Irving, ki je bil prvi med strelci s 35 točkami, ko sta se ekipi srečali dva večera prej, je dosegel 17 točk. Tudi Tim Hardaway Jr. je dosegel 17 točk, preden je trener Jason Kidd večino zadnje četrtine umaknil vse člane začetne peterke. Mavericks so bili na splošno površni, zagrešili so 20 izgubljenih žog, kar je New Orleans spremenil v 31 točk. "Noč je bila slaba, naša obramba, naša energija in izgubljene žoge so nam škodile," je dejal trener Dallasa Jason Kidd. "Dajte priznanje New Orleansu. Prišli so ven in igrali so močno."

icon-expand Jason Kidd ni olepševal poraza njegovega moštva FOTO: AP

Format medsezonskega turnirja V skupinskem delu novega medsezonskega turnirja sodelujejo vse ekipe, razdeljene pa so v šest skupin – po tri na konferenco. Vsaka ekipa bo v svoji skupini odigrala štiri tekme, v izločilni del pa se bo uvrstilo šest zmagovalcev skupin ter dve ekipi, ki sta v svojih skupinah dosegli najboljši odstotek zmag in nista bili prvi. Vse tekme v izločilnem delu, vključno s finalom, bodo igrali na eno zmago. Tekme bodo večinoma ob torkih in petkih, vse razen finalne pa bodo štele za lestvico v ligi. Finale bo na sporedu 9. decembra, odigran pa bo v Las Vegasu. Vsak igralec ekipe, ki bo zmagala finale medsezonskega turnirja, bo za nagrado prejel 470.000 evrov. Format ni bil univerzalno sprejet med navijači, predvsem zaradi pomanjkanja otipljive nagrade na koncu, ki se poleg pokala pravzaprav manifestira zgolj v finančni spodbudi za zmagovalce. Dallas Mavericks v nadaljevanju v noči na četrtek čaka gostovanje v Washingtonu pri Wizards.