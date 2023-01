Dallas z dobro obrambo močnejši od Miamija, Dončić znova glavni na parketu

Dallas Mavericks našega Luke Dončića so v noči na soboto po našem času gostili zasedbo iz Miamija. V obračunu je bilo na koncu brez težav uspešnejše moštvo iz Teksasa, ki je slavilo z rezultatom 115:90. Mavsi so tako prekinili niz treh zaporednih porazov in trenutno zasedajo peto mesto v zahodni konferenci. Mesto slabši je na vzhodu Miami (25-22). Slovenski reprezentant je v American Airlines Centru prispeval 34 točk, 12 skokov, 7 podaj in eno ukradeno žogo. Pri gostih je bil najuspešnejši Victor Oladipo z 20 točkami.

icon-expand Luka Dončić je znova navduševal FOTO: AP Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ponoči v severnoameriški ligi NBA vodil Dallas Mavericks do prepričljive zmage proti Miami Heat s 115:90. Dallas je strnil vrste predvsem v obrambi, v napadu pa sprva odlično reševal podvajanja na 23-letnemu Ljubljančanu v prvem delu dvoboja. Po prvi četrtini je prednost po trojki, s katero je Dončić prehitel sireno, znašala 11 točk, v drugi pa so jo domači še povišali, a na glavni odmor po slabšem zaključku odšli s +9. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V tretji četrtini je Dallas odločil dvoboj po delnem izidu 18:4, s čimer je prednost narasla na 24 točk. Dallas je mirno dvoboj pripeljal do konca, tekmecu pa prvič po 22. decembru (Minnesota Timberwolves) dopustil manj kot 100 točk. Dončić je v 37:50 minute na parketu dosegel 34 točk, 12 skokov in sedem podaj. Iz igre je zadel 12 od 24 metov (5/8 za tri). V statistiko je vpisal še eno ukradeno in tri izgubljene žoge. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Še štirje drugi igralci Dallasa so presegli mejo desetih točk, pri gostih pa je 20 točk dosegel rezervist Victor Oladipo. Domači bodo še nekaj časa igrali brez Maxija Kleberja in Christiana Wooda. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke