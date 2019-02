Dallas z Dončićem gosti Indiano

Luka Dončić je premor zaradi poškodbe gležnja zelo dobro del. Nabral si je novih moči in pokazal, kako dober igralec je. V Staples Centru je zablestel z izvrstno predstavo in trojnim dvojčkom proti Clippersom. Vknjižil je kar 28 točk, 10 skokov in 10 podaj. Ljubljančan bo 28. januarja praznoval 20. rojstni dan, tako da bi si z dobro predstavo priigral najlepše darilo.

