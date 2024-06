Dallas z Dončićem po zmago odrešitve in podaljšanje upanja

Boston Celtics je preveč kakovostno moštvo, da bi Dallasu dopustilo razviti svojo prepoznavno igro. To je keltom odlično uspevalo že na uvodnih dveh finalnih tekmah pred svojimi navijači v TD Gardnu, zdaj pa se je serija preselila v Teksas - natančneje v American Airlines Center -, kjer želijo Luka Dončić in ostali znižati zaostanek v zmagah (0:2).

Varovanci trenerja Joeja Mazzulle so pred dnevi potrdili igralsko širino, s katero že vso sezono premagujejo tekmece v ligi NBA. Jayson Tatum, Jaylen Brown in Jrue Holiday narekujejo ritem igre in povezujejo vse niti v sodelovanju z visokimi košarkarji, predvsem s povratnikom po poškodbi Kristapsom Porzingisom, ki je na prvi tekmi ujel Mavse na levi nogi. Ti so zdaj pod velikim pritiskom, saj jim le zmaga na tretji tekmi, ki se bo v noči na četrtek pričela ob 2.30, prinaša podaljšanje upanja v boju za naslov prvaka.