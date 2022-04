Dallas z Dončićem se je boril do konca, a Utah je bil tokrat boljši

Povratek Luke Dončića v moštvo Dallasa se ni razpletel po željah Teksašanov. Dallas Mavericksi so namreč na tesni četrti tekmi prvega kroga končnice izgubili proti Utah Jazzu s 100:99. Po štirih tekmah je tako izid v zmagah poravnan na 2:2, na naslednji tekmi pa bodo imeli prednost domačega terena Dončić in soigralci.

23-letni slovenski as Luka Dončić je bil po težavah s poškodbo mečne mišice prvič v končnici nared in hkrati uvrščen v prvo peterko. Poleg Ljubljančana so za Dallas od prve minute začeli še Jalen Brunson, Dorian Finey-Smith, Reggie Bullock in Dwight Powell. Za domače moštvo pa so se v začetni peterici znašli Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Nealle, Bojan Bogdanović in Rudy Gobert.

Izenačno prvo četrtino za točko dobili domačini Luka je začel fantastično, kot smo že vajeni. Že ob prvi akciji Dallasa je podal Powllu, ki je dosegel prvi točki na tekmi. Na drugi strani je do prostih metih hitro prišel Bogdanović, ki pa je zadel le enega izmed dveh. Po nekaj manj kot dveh minutah tekme pa je tudi Dončić vpisal prvi točki na tekmi, nato pa je še dve točki dodal z lepim polaganjem.

icon-expand Luka Dončič in Bojan Bognadnović FOTO: AP

Dallas je povedel z rezultatom 8:1. Po uvodni polovici prve četrtine so bili Mavsi v vodstvu z 11:5. Dončić je po vrnitvi na parket dosegel štiri točke, temu pa dodal še eno asistenco in dva skoka. Mitchell je s trojko približal rezultat, kasneje je Utah izenačil na 13. Tudi Dallas je odgovoril s trojko Maxija Kleberja in ponovno povedel na 16:13. Nekaj več kot dve minuti pred koncem prve četrtine se je na parket znova vrnil Luka, ki je zadel trojko, na drugi strani je ponovno odgovoril Mitchell (19:18). Utah je zaključil prvo četrtino s točko prednosti (23:24). Dončić je v prvi četrtini dosegel sedem točk, asistenco, tri skoke in eno ukradeno žogo. V drugi četrtini Dallas neučinkovit Na začetku druge četrtine je Utah povedel z rezultatom 23:26. Bullock je zgrešil met za tri točke, medtem ko so na drugi strani nasprotniki ponovno odgovorili s trojko. Trije zaporedni uspešni zaključki Utaha in vodstvo z rezultatom 28:35 je pomenilo najvišjo prednost Utaha na tekmi. Prvi polčas se je začel nagibati na strah Utaha. Slednji so vodili že za deset točk (28:38). Dallas je od 20 trojk zadel samo štiri. Ker se je met za tri točke ustavil, je moral Dallas najti drug način, da mu Utah ne bi preveč pobegnil.

icon-expand Bojan Bogdanović in Spencer Dinwiddie FOTO: AP

Jason Kidd je v iskanju najučinkovitejše peterke opravil kar nekaj menjav. Štiri minute do konca prvega polčasa so domačini še vedno vodili za deset točk (32:42). Bogdanović je zadel za plus 12 (32:44). V prvem polčasu je bil Dallas povsem neprepoznaven v napadu. Utah je povedel že s 35:49. V drugem delu druge četrtine se je prebudil Brunson, trojko je dosegel tudi Dončić (40:51). Končni rezultat prvega polčasa je bil 42:54, Dončić pa s 14 točkami najboljši posameznik polčasa. Tretja četrtina v znamenju Dončića Na začetku tretje četrtine se je Dallas nekoliko približal, Bullock je zadel za tri in gostje so zaostajali le še štiri točke (55:59). Finney-Smith je z ukradeno žogo in uspešnim metom zmanjšal na dve točki razlike (57:59). Ko se Dallas razigra, je stanje na parketu povsem premešano. Dončić je poskusil z zanj značilno step-back trojko, toda brez zadetka. Utah je nato ponovno povedel za šest (59:65), Bogdanović pa je z vrha rakete povišal na 62:69. Finney-Smith je nato zadel za tri, za njim pa je za tri zadel še Brunson in Dallas se je povsem približal (68:69). Slednji je nekoliko kasneje tudi poskrbel za poravnavo izida na 71:71. Dallasu se je v tretji četrtini le odprl met za tri točke in po dolgem času so prevzeli vodstvo (74:71). Gobert je kmalu sicer izenačil na 76, a Dallas je na zadnji odmor odšel v vodstvu z 81:78. Luka Dončić je bil že pri 21 točkah, treh asistencah, šestih skokih, eni ukradeni žogi ter tudi eni izgubljeni žogi.

icon-expand Dwight Powell in Rudy Gobert FOTO: AP

Izenačeno do zadnje minute V prvih dveh minutah zadnje četrtine nismo videlo košev. Prvi je zadel Gobert za znižanje prednosti Dallasa na 81:80. Bullock je nato prodrl pod koš in zadel za 83:80. Utah je v nadaljevanju prevzel kontrolo in povedel za točko (86:87). Kidd je odgovoril z minuto odmora. 25. točka Luke dončića je bila dovolj za izenačenje na 90:90. Dallas je v nadaljevanju vodil za točko (92:91), tekma je bila povsem izenačena, pred nami je bil zanimiv konec srečanja. Powell je se s prostima metoma izenačil 93 in nato Dallas popeljal v vodstvo s 94:93. Pred nami je bila le še zadnja minuta srečanja, Dallas pa je vodil za točko. Dončić je prevzel odogvornost nase in s trojko poskrbel za plus štiri Dallasa.

V zadnje pol minute je Dallas popustil Mitchell je pol minute pred koncem Utah vrnil v igro iz zelo neugodnega položaja in Mavericksi so vodili le še za točko. Dallas je odgovoril z napadom prek Dončića, ki je zaposlil Powlla, nad katerim so domači košarkaši takoj storili osebno napako. Odločitev se je izkazala za pametno, saj je Powell zgrešil oba prosta meta. Utah je imel slabe pol minute časa za izvedbno napada za spremembo vodstva in to se je po košu Goberta tudi zgodilo.

