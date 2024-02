Dallas z Dončićem v glavni vlogi po preobratu do pete zaporedne zmage

Čeprav se je Dallas, ki je pred obračunom z Washingtonom vknjižil štiri zaporedne zmage - tri v gosteh proti Philadelphii, Brooklynu in New York Knicksom ter domačo proti Oklahomi -, v prvem polčasu zelo mučil proti gostom iz prestolnice, je v nadaljevanju dvoboja, predvsem v zadnji četrtini, vendarle strnil svoje vrste in prišel do nove, že pete zaporedne zmage s 112:104.

Met iz igre nikakor ni stekel domačim košarkarjem, ki so na krilih omenjenih štirih zaporednih zmag tudi začeli tekmo proti Wizardsom, a tokrat domiselna kmbinatorika v napadu ni prinesla želenega učinka. Gostje so z odlično obrambo predvsem v drugi četrtini povsem omrtvili napad Dallas, ki je v prvih 48 minutah zmogel 51 doseženih točk. Samo za primerjavo s predzadnjo tekmo proti v letošnji sezoni izjemni Oklahomi, ko so Mavsi samo v prvi četrtini dosegli neverjetnih 47 točk, je dovolj zgovren podatek o tokratnem metu iz igre teksaške franšize.