Dallas z Dončićem v 'peklu' TD Gardna lovi prvo zmago v velikem finalu

Ta je bil ob prihodu v zvezno državo Massachusetts zelo dobro razpoložen. Mirno in preudarno je odgovarjal na številna vprašanja predstavnikov sedme sile, podobno kot pred tem glavna zvezdnika teksaške franšize Luka Dončić in Kyrie Irving . Jasno, v taboru Mavsov se zavedajo kakovosti tekmeca, a so obenem dovolj samozavestni, da se lahko spustijo v enakovreden boj z Jaysonom Tatumom , Jaylenom Brownom in druščino.

Teden je bil hitro naokoli, zdaj pa se začenja zares. Z uvodno tekmo v TD Gardnu se pričenja težko pričakovana finalna serija med Bostonom in Dallasom, ki bo dala novega prvaka lige NBA. V minulih dneh je bilo moč zaslediti številne napovedi, ki so večinoma govorile v prid Celticsov, a glede na trenutno formo Mavericksov ne bi bilo nič čudnega, če bi na koncu slavili varovanci trenerja Jasona Kidda .

Dallas je v dozdajšnjem delu končnice prikazal odlične igre. V primerjavi z Bostonom, ki je imel na poti do uvrstitve v veliki finale po besedah številnih analitikov lažje delo (Miami Heat, Cleveland Cavaliers in Indiana Pacers), so se košarkarji Dallasa soočili z nedvomno kakovostnejšimi tekmeci na zahodu (Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves). Kidd verjame, da lahko njegovi varovanci zmešajo štrene tudi Bostonu, ki je šampionski prstan nazadnje osvojil leta 2008. Torej, tri leta pred edino šampionsko sezono Mavericksov (2010/11) z Dirkom Nowitzkim v glavni vlogi.

"To je ekipa posebnih karakterjev. Luka in Kyrie vse skupaj povezujeta na izjemen način, ostali fantje pa jima pridno sledijo. Gre za posebno skupino ljudi, ki diha kot eno. Prepričan sem, da bomo v finalni seriji zelo drago prodali svojo kožo. Pred nami so dnevi za čisti užitek in večno slavo. Ne dvomim, da bodo fantje na parketu pustili vse, kar so v danem trenutku zmožni. To so nedvomno vrhunci naših karier," je nekaj ur pred prvo tekmo dejal strateg Mavsov Jason Kidd.