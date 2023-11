Dallas z izjemno obrambo in razigranim Dončićem po preobratu do zmage nad Orlandom

To je bil sila podoben potek dvoboja kot nekaj manj kot 24 ur pred tem v domačem American Airlines Centru, kjer so Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina potrebovali dobrih 46 minut, da so strli odpor žilavih gostov iz zvezne države Severna Karolina.

Tokrat so se košarkarji Dallasa odpravili na zahtevno gostovanje k Orlandu, za katerim je podobno kot za Mavsi odličen začetek nove tekmovalne sezone 2023/24. Toda Paolo Banchero in soigralci v nadaljevanju dvoboja na parketu domačega Amway Centra niso našli odgovora na zelo domiselno igro tandema Dončić - Irving, ki je vnovič odigral ključno vlogo pri rezultatskem zasuku in zmagi Dallasa s 117:102.