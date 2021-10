Dallas z lahkoto odpravil Charlotte, Dončić igralce razigraval z lepimi podajami

Domača ekipa Charlote Hornets je bila proti Luki Dončiću in druščini tokrat povsem brez moči. Dallas je Charlotte nadigral v vseh statističnih pogledih igre, kar se je najbolj poznalo pri metu za tri točke, saj so Teksašani zadeli kar 18 trojk, domači igralci pa zgolj tri.

Novo pripravljalno tekmo so odigrali tudi košarkarji iz Denverja, ki so v gosteh izgubili proti Oklahomi z 99:108. Slovenec v dresu koloradske ekipe, Vlatko Čančar, je igral dve minuti in 29 sekund ter se ni vpisal med strelce, od njegovih soigralcev pa je bil najučinkovitejši Srb Nikola Jokić, ki je 22 točkam dodal še 12 skokov in pet podaj. Pri domači zasedbi je bil strelsko najbolj razpoložen Darius Bazley s 16 točkami.