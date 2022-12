Dallas z razpoloženim Dončićem po skalpu prvakov razočaral v Detroitu

Ekipa Detroit Pistons je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 131:125 po podaljšku premagala Dallas Maverickse. Za slednje je prvi strelec lige Luka Dončić v 41 minutah dosegel 35 točk, 10 podaj in pet skokov. Domače sta do zmage popeljala Hrvat Bojan Bogdanović in Killian Hayes, ki sta skupaj dosegla 52 točk z metom iz igre 20:27.

Bojan Bogdanović je dosegel 30 točk ter štiri podaje in skoke, Killian Hayes pa 22 točk, osem podaj in štiri skoke za Detroit, ki je šele predzadnja ekipa vzhodnega dela lige. Hayes je v podaljšku zmogel osem točk, toliko kot celotna ekipa gostov. Liga NBA, izid:

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 131:125 (podaljšek)

(Luka Dončić 35 točk, 10 podaj, pet skokov v 41 min. za Dallas).