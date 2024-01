Dallas z razpoloženim dvojcem Dončić-Irving 'povozil' odpisani Portland

Košarkarji Dallasa so z obračunom v noči na četrtek proti zelo skromnemu Portlandu otvorili niz sedmih zaporednih tekem v domačem American Airlines Centru. Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina so se poigrali z omenjenim tekmecem in slavili z visokim izidom 126:97. Slovenski košarkarski as je ob odličnem metu iz igre prispeval 41 točk, šest skokov, pet podaj in eno ukradeno žogo. Irving je dodal 29 točk.