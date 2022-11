Dallas z (vnovič) nerazpoloženim Dončićem poražen še drugič zapored

Prvi strelec gostov, ki so tako po štirih zmagah v nizu zdaj izgubili še drugič zaporedoma, je bil Spencer Dinwiddie s 33 točkami, Luka Dončić pa je v 39 minutah na parketu dodal 22 točk, devet skokov, šest podaj, dve ukradeni žogi, izgubil pa je tudi pet žog. Slovenski zvezdnik je na uvodnih devetih tekmah sezone vsakič dosegel vsaj 30 točk, zdaj pa je na dveh ostal za tem zbirom. "Na zadnjih dveh tekmah nismo opravili svojega dela," je dejal trener Dallasa Jason Kidd : "Zato imamo v sezoni na voljo 82 tekem. Vrnili se bomo domov in se posvetili temu."

Gosti iz Teksasa so sicer bolje začeli tekmo in povedli z 22:8, vendar so nato domači kmalu izenačili in po treh trojkah Kuzme prešli v vodstvo v začetku zadnje četrtine. "To je karakterna zmaga, to je pogumna zmaga, kakor koli jo želite opisati," je po zmagi dejal trener Washingtona Wes Unseld mlajši . "Nikoli ni idealno, če že pred tekmo izgubiš nekaj igralcev, še posebej dva fanta, ki res naredita veliko v napadu."

Dvojec Atlanta Hawksov Trae Young - Clint Capela je ekipo rutinirano vodil do domače zmage s 104:95 nad Philadelphia 76ersi, pri katerih manjka poškodovani James Harden. Young je zbral 26 točk, Capela pa je k zmagi dodal 18 točk in 20 skokov. Joel Embiid je bil prvi strelec gostov s 26 točkami in 12 skoki, a je ob tem izgubil tudi sedem žog. Zvezdnik Miamija Jimmy Butler se je spogledoval s trojnim dvojčkom pri zmagi po podaljšku s 117:112 nad Charlotte Hornets, na koncu pa je v statistiko vpisal 30 točk, deset skokov in osem podaj.

V New Orleansu so pri pelikanih gostovali Portland Trail Blazersi, naslednji tekmeci Dallasa, in kljub odsotnosti poškodovanega Damiana Lillarda zmagali s 106:95. Jerami Grant je za goste dosegel 27 točk in osem skokov. "Vedel sem, da moram ukrepati, da ekipa zdaj bolj računa name, zato je treba narediti veliko več kot običajno," je dejal Grant, ki je dodal še po štiri podaje in ukradene žoge: "Tako sem naredil, kar sem lahko."

Pri pelikanih je Zion Williamson dosegel 29 točk, nekdanji Trail Blazer CJ McCollum pa je za skupno 13 točk zadel le šest od 17 metov na koš.

Liga NBA, izidi:

Washington Wizards - Dallas Mavericks 113:105

(Luka Dončić: 22 točk, 9 skokov, 6 podaj, 2 ukr., 5 izgubljenih žog za Dallas).

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 104:95

Miami Heat - Charlotte Hornets 117:112 (podaljšek)

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 95:106