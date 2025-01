Dallas z zmago nad Oklahomo prekinil niz treh zaporednih porazov

Še posebej boleč (poraz) se je zgodil na gostujoči tekmi pred dvema dnevoma proti zasedbi New Orleansa, na kateri pa so bili Mavsi po številnih ogledih počasnega posnetka zadnje akcije več kot očitno oškodovani in posledično prikrajšani za izjemno pomembno zmago. Pred prihodom vodilnega moštva zahodne konference in obenem trenutno enega od dveh najboljših v celotni ligi (ob Clevelandu) v Dallas ni bilo realno pričakovati, da bodo varovanci trenerja Jasona Kidda uspeli prekiniti neugoden niz porazov.

Po treh zaporednih porazih oziroma osmih na zadnjih desetih tekmah se je v vrste Dallasa (razumljivo) naselila nervoza. Ob daljši odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika teksaške franšize Luke Dončića in zdravstvenih težavah tudi nekaterih drugih nosilcev igre ( Kyrie Irving , Dereck Lively , Dante Exum , Daniel Gafford ) so bili porazi nekako pričakovani.

A ko voda začne že pošteno teči v grlo se običajno v vrstah ranjenega leva prebudita ponos in neizmerna želja po dokazovanju. Čeprav je Dallas, ki s trenutnim razmerjem 23 zmag in 19 porazov zaseda sedmo mesto na zahodu, izgubil uvodno četrtino s štirimi točkami razlike (22:26), je v drugi prikazal daleč najboljšo predstavo v dozdajšnjem delu sezone. Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Naji Marshall in druščina so se razleteli po igrišču, z granitno obrambo in izjemno učinkovitim napadom so povsem nadigrali Oklahomo, ki je tokrat zaradi lažje poškodbe nastopila brez svojega daleč najboljšega košarkarja Shaia Gilgeousa-Alexandra.

Tako so Mavericksi po prepričljivo dobljeni drugi četrtini (41:17) na veliki odmor odšli s prednostjo 20 točk (63:43). Toda že takoj ob vstopu v tretji del obračuna so gostje zaigrali povsem drugače. V napadu sta se razigrala Jalen Williams (19 točk) in Luguentz Dort (18 točk), obramba pa je delovala precej bolje, ki je do tedaj razigranim košarkarjem domače zasedbe začela povzročati številne preglavice. Domači so izgubili pretočnost v napadu in močno popustili v obrambi, kar so gostje z delnim izidom 33:14 pridoma izkoristili za popoln priključek k tekmi (77:76).