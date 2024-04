Dallas z zmago proti Atlanti korak bližje neposredni uvrstitvi v končnico

Košarkarji Dallasa so se hitro pobrali po porazu proti Golden State Warriorsom. Teksašani so serijo treh zaporednih domačih tekem začeli s prepričljivo zmago proti Atlanti Hawks s 109:95, ki je bila enakovreden tekmec le v prvi četrtini. Ob 46. zmagi Mavericksov v sezoni, po kateri zasedajo 5. mesto v zahodni konferenci, se je najbolj izkazal Kyrie Irving s 26 točkami, Luka Dončić jih je dodal 25.

Slovenski zvezdnik je 25 točkam dodal 12 skokov in 8 podaj, s čimer je za las zgrešil nov trojni dvojček. Luka Dončić, ki je bil pred nekaj dnevi še drugič zapovrstjo izbran za košarkarja meseca zahodne konference lige NBA, je že v prvih šestih minutah tekme dobil dve osebni napaki in šele drugič v karieri nato v prvi četrtini ni zadel koša. Zaradi tega je bil nato nekoliko več na klopi kot običajno, a je kljub temu v drugi in tretji četrtini nato prispeval levji delež k novi zmagi Dallasa.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Varovanci Jasona Kidda so se tokrat izkazali z dobro igro v obrambi in Atlanti dovolili le 95 točk. "Dobri so v obrambi," je košarkarje Dallasa pohvalil trener Hawks Quin Snyder. Še največ težav je Teksašanom povzročal srbski branilec Bogdan Bogdanović, ki se je ustavil pri 17 točkah, Dejounte Murray pa jih je dodal 16 za Hawkse, ki so si kot deseta ekipa vzhoda že priborili mesto v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici, ko bodo po koncu rednega dela igrali na tako imenovanem turnirju play-in. a kaj ko so bili na domači strani poleg Dončića razpoloženi še Kyrie Irving (26 točk), P.J. Washington (19 točk) in Derrick Jones Jr. (14 točk.).

Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

Irving je z osmimi točkami v vsaki od prvih dveh četrtin zagotovil potrebno stabilnost Mavericksom, P.J. Washington pa je dosegel osem od svojih 19 točk v prvi četrtini. Kandidat za najkoristnejšega igralca lige in vodilni strelec lige Dončić je v drugi četrtini dosegel 16 zadetkov, s čimer je serijo desetih zaporednih točk sklenil s trojko v zadnjih sekundah prvega polčasa za vodstvo Dallasa s 65-57. To je bila za Dallas že osma zmaga na zadnjih devetih tekmah, za las so izgubili le gostovanje pri Golden State Warriorsih, ki se jim lahko oddolžijo že v noči iz petka na soboto, ko bodo Bojevniki gostovali v American Airlines Centru. Trojček domačih tekem bodo nato Mavericksi zaključili z nedeljsko tekmo proti Houston Rocketsom, ki si jo boste lahko ob 21.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

