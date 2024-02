Dallas za šesto zaporedno zmago ugnal San Antonio

Dallas je tokrat nekoliko počasneje začel tekmo in prvo četrtino celo izgubil s 25:32, potem pa so varovanci Jasona Kidda pokazali zobe in drugo četrtino dobili z 32:19, tretjo pa z 32:14. V zadnji, v kateri so prvi zvezdniki moštva v glavnem že počivali, so nato Mavericksi tekmo le še mirno pripeljali do konca.