Dallas za točko boljši od Toronta, Dončić znova presegel mejo 30 točk

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so na osmi tekmi sezone prišli do pete zmage. Mavericksi so v domači dvorani s 111:110 premagali Toronto Raptorse, Luka Dončić pa je še na osmi zaporedni tekmi presegel mejo 30 točk. Slovenski košarkar je dosegel 35 točk, osem skokov in šest asistenc.

Ekipa iz Teksasa je premagala Toronto (111:110), Dallas pa je v končnici tekme skoraj zapravil veliko prednost 19 točk, a se je vseeno dobro izšlo za Luko Dončića in soigralce. Ljubljančan je znova odigral odlično, saj je dosegel 35 točk, ter dodal še po osem skokov in šest asistenc. Iz igre je metal 10/15 (7/9 za dve točki, 3/6 za tri točke, 12/14 prosti meti). Dončić se je pridružil legendarnemu Wiltu Chamberlainu kot še edini košarkar, ki je dosegel več kot 30 točk na prvih osmih tekmah sezone. Chamberlainu je ta dosežek uspel dvakrat, in sicer najprej v sezoni 1959/60 in nato še tri leta kasneje. Spencer Dinwiddie je bil drugi najboljši strelec Dallasa z 21 točkami. Pri Torontu je 27 točk dosegel O.G.Anunoby, Pascal Siakam pa 18 točk in sedem skokov. Za Dallas je to peta zmaga, ob tem pa ima tri poraze, za Toronto pa je bil to četrti poraz v sezoni (5:4). Boston premagal Chicago

Boston je na domačem parketu premagal Chicago s 123:119, za Bike je DeMar DeRozan dosegel kar 46 točk, a to ni bilo dovolj za zmago, Goran Dragić je odigral 19 minut in dosegel pet točk (2/9 met iz igre, 1/4 za tri točke), ter dve podaji in en skok. Pri Celticsih je Jayson Tatum dosegel dvojni dvojček, 36 točk in 12 skokov.