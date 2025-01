Dallas zmagal drugič zapored, tokrat je po tesnem obračunu padel New Orleans

Za razliko od predhodne visoke zmage nad najslabšim moštvom v ligi Washington Wizards, je bil tokratni obračun z New Orleansom, ki zaseda predzadnje mesto na zahodu, veliko bolj izenačen. Domačini so ob polčasu celo vodili 63:57, a Dallas je v drugem polčasu dosegel kar 80 točk in iz igre metal kar 66-odstotno.

Pri Dallasu je Klay Thompson tekmo zaključil z 20 točkami (7/15 met iz igre), Daniel Gafford je dodal 22 točk (9/9 iz igre) in 12 skokov, Kyrie Irving se je podpisal pod 25 točk (10/21), 9 skokov in 6 asistenc, enako število točk pa je dosegel tudi P. J. Washington (10/20 iz igre), ki je zabeležil tudi 14 skokov in 8 asistenc. Mejo 10 točk sta pri gostih presegla še rezervist Quentin Grimes s 17 točkami in Spencer Dinwiddie, ki jih je zbral 11.

Pri New Orleansu so bili najbolj razpoloženi Trey Murphy III. z 32 točkami, Zion Williamson z 29 točkami, Dejounte Murray s 27 točkami in C. J. McCollum s 23 točkami. McCollum je s trojko ob zvoku sirene postavil končni izid in rekord franšize, saj je to bila njegova 629. trojka v dresu Pelicansov. Dallas je po treh četrtinah vodil 97:93, pet trojk v prvih štirih minutah igre zadnje četrtine pa je to prednost povišalo na 115:105. Mavsi so zadeli 20 od 43 metov z razdalje, Pelicansi pa 15 od 31. Mavsi so zabeležili 26. zmago v sezoni ob 22 porazih in se povzpeli na osmo mesto na zahodu. Dallas naslednji obračun čaka v noči na soboto po našem času proti Detroitu.

Izid:

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 136:137

Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral.