Dallas zmagal kljub odsotnosti Kyrieja in slabemu strelskemu večeru Dončića

Dallas Mavericksi po četrti zaporedni zmagi, tokrat proti Chicago Bullsom (114:105), zasedajo vrh zahodne konference, kjer so po novem edino neporaženo moštvo. Luka Dončić tokrat po slabem strelskem večeru z 18 točkami, sedmimi skoki in desetimi podajami ni bil najbolj učinkovit posameznik.

Pri Dallas Mavericksih sta proti Bullsom blestela predvsem Tim Hardaway mlajši s 24 točkami (7/13 met za tri) in Grant Williams s 25 točkami. Luka Dončić je zadel zgolj en met za tri točke iz osmih poskusov, iz igre pa je skupaj zadel pet od 16 metov. Poleg tega je Slovenec izgubil tudi šest žog, a to njegovega moštva, kljub odsotnosti drugega zvezdnika Kyrieja Irvinga, ni stalo nove zmage in odličnega začetka nove sezone.

icon-expand Alex Caruso (levo), Luka Dončić in Tim Hardaway mlajši FOTO: AP

Razlog za zadovoljstvo navijačev moštva iz Teksasa sta lahko tudi učinkoviti predstavi Derricka Jonesa mlajšega (17 točk, 7/13 met iz igre) in novinca Derecka Liveleyja II (7 točk (3/5), 13 skokov, 6 podaj). Tekma v Dallasu je bila sicer izenačena vse do zadnje četrtine. Dobre štiri minute pred koncem so Mavsi vodili 99:98, sledil pa je delni izid 10:2, ki je dokončno zlomil goste iz Chicaga. Pri gostih sta izstopala Nikola Vučević z 21 točkami (met 10/17) in 20 skoki ter Zach LaVine z 22 točkami (7/17).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To je bila četrta zmaga Dallasa na prvih štirih tekmah sezone in edino še neporaženo moštvo, poleg Dončićevega, ostaja Boston Celtics, ki z enakim izkupičkom kraljuje na vzhodu. Kelti so v noči na četrtek demolirali nebogljeno Indiano z izidom 155:104, znova pa je blestel prvi zvezdnik zelenih Jayson Tatum s 30 točkami in 12 skoki v zgolj 26 minutah igre. Čeprav nihče od Keltov na parketu ni preživel več kot 27 minut, jih je skupaj kar osem preseglo mejo 10 točk. Pri Indiani je bil ob odsotnosti prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona najbolj učinkovit T.J. McConnell z 18 točkami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

100-odstotni izkupiček na zahodu sta v minuli noči izgubili ekipi Denver in Los Angeles Clippers. Aktualni prvaki iz Colorada so klonili proti Minnesoti, Nikola Jokić pa kljub 25 točkam in 10 skokom ni imel dovolj pomoči soigralcev, saj je bil Jamal Murray s 14 točkami (5/16 iz igre) edini poleg Srba, ki je presegel mejo 10 točk. Pri Minnesoti sta izstopala Anthony Edwards s 24 točkami in Mike Conley s 17 točkami (7/9 iz igre) in šestimi podajami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Clippersi so kljub odličnim predstavam svojih zvezdnikov izgubili v mestnem derbiju proti LA Lakersom. Pri Jezernikih so blesteli LeBron James s 35 točkami (13/19), 12 skoki in 7 podajami, Anthony Davis s 27 točkami, 10 skoki in 4 blokadami ter D'Angelo Russell s 27 točkami (10/19). Kawhi Leonard je pri Clippersih zbral 38 točk, Paul George jih je dodal 35, Russell Westbrook pa je bil s 24 točkami, 11 skoki in 8 podajami blizu trojnemu dvojčku.

icon-expand LeBron James tudi v svoji 21. sezoni kraljuje v ligi NBA FOTO: AP

Lanski finalisti Miami Heat nadaljujejo s slabim začetkom sezone, saj so proti Brooklyn Netsom doživeli četrti poraz na prvih petih tekmah. Pri poraženem moštvu sta Jimmy Butler in Bam Adebayo dosegla 20 in 21 točk, najboljši strelec pa je bil Tyler Herro s 30 točkami. Pri Netsih, ki so zmagali drugič na štirih tekmah, je šest košarkarjev preseglo mejo 10 točk, največ (21) pa jih je dosegel Mikal Bridges.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dober začetek sezone (4-1) so z zmago proti Sacramentu (102:101) nadaljevali Golden State Warriorsi, pri katerih je šest igralcev doseglo vsaj 10 točk. Največ jih je dosegel Stephen Curry, ki je 21 točkam dodal tudi 6 izgubljenih žog. To je bilo kar 11. srečanje bojevnikov s Kralji na njihovih zadnjih 17 tekmah, odločitev pa je padla v zadnjih 30 sekundah igre. Odločilna koša sta zadela Curry in Klay Thompson, ki je končni izid postavil dve sekundi pred koncem. Milwaukee Bucksi kljub prihodu zvezdnika Damiana Lillarda nove sezone niso začeli dobro. Poraz proti Torontu je bil njihov drugi na štirih tekmah. Pri Bucksih je zgolj Malik Beasley dosegel več kot 20 točk, Giannis Antetokounmpo s 16 točkami in 4 skoki in Lillard s 15 točkami in 6 podajami nista bila pretirano učinkovita. Pri Torontu je vseh pet košarkarjev, ki so tekmo začeli v prvi postavi, doseglo dvomestno število točk. Izstopali so Pascal Siakam (26 točk, 6 skokov in 7 podaj), Scottie Barnes (21 točk, 12 skokov in 5 podaj) in Dennis Schröder (24 točk in 11 podaj).