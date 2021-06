Dallas povsem odvisen od Dončića: brez njegove pomoči dosegli le šest košev

Slovenski košarkarski as je bil na peti tekmi proti Los Angeles Clippersom odgovoren za 73,3 odstotka vseh točk, ki jih je dosegla njegova ekipa. Sam jih je vpisal 42, imel pa je tudi 14 asistenc. Če odštejemo Dončićeve koše in tiste, pri katerih je bil vpleten kot podajalec, so preostali košarkarji Dallasa – verjeli ali ne – zmogli le šest uspešnih metov iz igre za skupno 15 točk. Ob tem so uspešno izvedli še 14 prostih metov, kar pa je le 29 od 105 točk, ki jih je moštvo iz Teksasa doseglo v dvorani Staples Center.

Iverson, James in ... Dončić

Če odštejemo proste mete ter upoštevamo zgolj vse mete iz igre in asistence, je prispevek Dončića k zmagi še nekoliko večji. In za tekme končnice lige NBA celo rekorden. 22-letnik je namreč dosegel skoraj 84 odstotkov vseh košev in podaj svoje ekipe, kar pred tem ni uspelo še nikomur. Doslej sta namreč zgolj dva posameznika v tem izračunu presegla mejo 80 odstotkov, in sicer Allen Iverson(80,6 %) leta 2003 in LeBron James(81,3 %) leta 2015.

Za Dončića je bila to četrta tekma v končnici – vse je odigral proti Clippersom –, na kateri je dosegel 40 točk ali več. Prav toliko "40 +" tekem sta v svojih karierah v končnici zabeležila legendarna Tim Duncan in Karl Malone, od aktivnih košarkarjev pa denimoDamian Lillard,Carmelo Anthony inKawhi Leonard.