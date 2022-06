Dončićev Dallas znova v 'lovu' za Goranom Dragićem

V ligi NBA je po koncu bojev za naslov prvaka znova že aktualno tudi na "tržnici" igralcev. Tudi pri finalistih zahodne konference Dallas Mavericksih se ozirajo po okrepitvah in pomoči Luki Dončiću. Tako je znova oživela zamisel, da bi v Dallas pripeljali izkušenega Gorana Dragića, ki je sedaj prost igralec, se pa seveda zelo dobro razume s prvim zvezdnikom Mavsev.

Goran Dragić je sezono začel kot član ekipe Toronto Raptors, kjer pa ni dobil prav veliko priložnosti, zaigral je le na nekaterih tekmah, nato pa je sklenil pogodbo z moštvom Brooklyn Nets. Zvezdniška zasedba s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom je bila dober obet pred končnico in je ponujala možnost za osvojitev naslova, toda Netsi so bili razočaranje končnice, z "metlo" (4:0 v zmagah) so jih opravili kasnejši finalisti Boston Celticsi. Dragić je tako hitro končal sezono in je sedaj prost igralec ("free agent"), tako da ima odprte vse možnosti za pogajanja z novim(i) delodajalci.

Kot kaže, so zanimanje zanj (spet) pokazali pri Dallas Mavericksih. O možnostih igranja z Luko Dončićem se je govorilo že pred minulo sezono, a se je razpletlo drugače. Sedaj je novinar Marc Stein, ki precej dobro pozna zakulisje lige NBA, znova namignil, da se Dallas zanima za nekdanjega kapetana slovenske reprezentance. In tam kjer je "dim", ostaja možnost, da bi slovenska košarkarja združila moči. "Ko se v ligi pozornost lige po končanem finalu hitro preusmerja na nabor naslednji teden in začetek pogajanj s prostimi igralci od 30. junija dalje, viri navajajo, da se pri Dallasu, čeprav je poudarek na iskanju pomoči na krilu, želijo to poletje raziskati tudi možnost za sklenitev sodelovanja z Goranom Dragićem to poletje," je zapisal Stein. Ameriški mediji so že poročali o prvi okrepitvi Dallasa na mestu centra, drugi naj bi bila na vrsti mesto krilnega košarkarja. Veliko je odvisno tudi od tega, ali bo ostal Jalen Brunson in verjetno je še kakšno odprto kadrovsko vprašanje, toda Goran Dragić bi, kar se tiče izkušenj, dobrega vzdušja in kvalitete prav dobro sodil v Dallasovo slačilnico. Kot so zapisali na eni od spletnih strani, ki spremljajo Dallas, je "(Dragić) mentor in prijatelj Dallasovovega superzvezdnika", prepričani so, da bi bil Dragić pripravljen sprejeti minimalno plačilo (za veterana) in vlogo igralca, ki bi bil pripravljen vstopiti v igro kot pomoč s klopi.

Dallas se želi kar precej kadrovsko okrepiti pred začetkom nove sezone, najprej so pripeljali novo moč pod košem. Mavericski so se s Houston Rocketsi dogovorili za prihod centra Christiana Wooda, v zameno so Raketm poslali Bobana Marjanovića, Marquesa Chrissa, Treyja Burka in Sterlinga Browna. A kadrovanja zanesljivo še ni konec, saj želijo Mavsi v naslednji sezoni storiti še korak naprej v končnici, kot kaže bi radi predvsem kvalitetno okrepitev na krilnem položaju. Letos so izpadli v finalu zahodne konference, boljši je bil Golden State (4:1 v zmagah), kasnejši prvak lige. Pred tem so Dončić in soigrali izločili moštvo Utaha in nato še Phoenixa. Mavsi so se sicer prvič po letu 2011, ko so na čelu z Dirkom Nowitzkim tudi osvojili svoj edini šampionski prstan, prebili čez prvi krog končnice.