Dončić z odločilnimi točkami prekinil serijo šestih 'ničel' Dallasa

Dallas je po seriji štirih zaporednih gostovanj znova odigral tekmo lige NBA pred svojimi navijači v American Airlines Centru. Mavericksi so v zadnjem obdobju nadaljevali slab niz na gostovanjih, izgubili so vse tekme, skupaj pa so nanizali že šest zaporednih porazov. Nazadnje so bili poraženi pri Portlandu, ki je slavil s 121 : 118 po podaljšku. Luku Dončić u je takrat uspel dvojni dvojček (23 točk, 11 skokov), v spominu pa ostaja fantastična trojka, ki jo je zadel za izenačenje ob izteku igralnega časa v rednem delu.

Tekma proti tekmecu iz zahodne konference, New Orleans Pelicansom, na čelu z NBA All-star centrom Anthonyjem Davisom (prvi strelec in skakalec moštva), je bila zato zelo pomembna za Maverickse, saj jih je niz porazov oddaljil od mest, ki vodijo v končnico. Predvsem jim ne gre v gosteh, kjer so zmagali le dvakrat, ter kar 14-krat izgubili. Tudi Pelicansi niso v blesteči formi, pred tem srečanjem so izgubili štirikrat zapored. Tekmeca sta se v tej sezoni že srečala, Pelicansi so doma zanesljivo zmagali (132 : 106).

Tokrat je bilo drugače, Dallas je slavil za tri točke (122 : 119), odločilne tri pa je iz prostih metov dodal Dončić. Ljubljančan je zadel 11 od 12 prostih metov in z njimi prispeval zadnje tri točke v zadnje pol minute tekme, ob tem je za las zgrešil trojnega dvojčka, zbral je 21 točk, deset podaj in devet skokov v 31 minutah igre. Davis je pri gostih dosegel 32 točk in 18 skokov in je skušal s trojko izid izenačiti ob koncu tekme, a je zgrešil. DeAndre Jordan je z zmagi Dallasa prispeval 20 točk in 12 skokov, J. J. Barea pa 18 točk in sedem podaj. Tekma je bila poseben mejnik za Dirka Nowitzkega, tokrat je dosegel sedem točk. Nemški košarkar je postal šesti igralec v ligi NBA, ki je zbral 900 zmag.

V domači dvorani je Dallas zelo uspešen, zbral je 14 zmag in bil le trikrat poražen. Dallas je trenutno pri izkupičku 16 zmag in 17 porazov in je na 12. mestu zahodne konference.

točke

Izid:

Dallas - New Orleans 122:119