Dallas po velikanski prednosti do razburljivega zaključka in prve zmage

Košarkarji Dallasa so v četrto tekmo finala zahodne konference najmočnejše košarkarske lige na svetu vstopili z miselnostjo, da v letošnji sezoni še niso izgubili štirih zaporednih tekem. Poleg tega je bilo od četrte tekme odvisno tudi njihovo nadaljevanje sezone. Golden State Warriors so namreč vodili z rezultatom 0:3 v seriji. Uvodna četrtina se je začela precej izenačeno. Prvi je za dve točki zadel Jalen Brunson, ki je bil nato uspešen še pri prostem metu. Golden State je začel udarno in povedel s 7:11. Toda na drugi strani je Maxi Kleber z drugo trojko povedel Dallas v vodstvo (13:12). Šest minut do konca prve četrtine je bil rezultat izenačen na 16. Dallas je dobro minuto pred koncem s trojko Bullocka povedel (22:19). Luka Dončić je srečanje začel precej nerazpoloženo. Bullock ponovno uspešen pri metu za tri točke (25:20). Dončić je nato le zadel z razdalje in povedel domače v vodstvo z rezultatom 28:22. Dallas je prvo četrtino dobil (28:24), Dončić je prispeval 7 točk. Domači so zadeli šest trojk iz enajstih poskusov.

Drugo četrtino so bolje otvorili gostje. Golden State je prvi zadel za tri, v nadaljevanju so rezultat izenačili na 29 ter nato tudi povedli (29:31). Na delni izid 0:6 so hitro odgovorili domači. Dallas je na hitro zrežiral preobrat z delnim izidom 8:0 in povedel za šest točk (37:31). Davis Bertans in Reggie Bullock sta bila uspešna pri metu z razdalje. Bertans nato atraktivno za vodstvo 39:31. Kar 14:2 pa je bil delni izid za domače, Dallas je tako vodil že za deset točk (43:33). Dorian Finney-Smith s polaganjem do prednosti 15-ih točk (48:33). Nato pa že deveta trojka Dallasa ob več kot polovičnem izkupičku in vodstvo z rezultatom 51:35. Tudi Frank Ntilikina uspešen pri metu za tri točke. Pa Brunson ponovno za tri točke (54:37), asistiral je Luka Dončić. Dobri dve minuti pred koncem druge četrtine so bili domači v vodstvu z rezultatom 60:45. Košarkarji iz Teksasa so bili uspešni na vseh položajih, kar se je odražalo tudi na rezultatu. Tudi vsi štirje košarkarji, ki so vstopili s klopi, so se vpisali med strelce. Dallas je prvi polčas tako prepričljivo dobil z rezultatom 62:47. Dončić je v 18. minutah dosegel 13. točk, zbral pa je tudi 9 skokov in 3 asistence.