Prvi poraz Dallasa v domači dvorani v sezoni

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so na tekmi rednega dela lige NBA udarili z gosti iz Toronta in izgubili (116:127), kar je njihov sploh prvi poraz v dvorani American Airlines Center v sezoni. Teksašani imajo na osmih tekmah šest zmag in dva poraza. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil z 31 točkami najboljši strelec dvoboja. Ljubljančan je dodal še sedem skokov in osem podaj in štiri ukradene žoge v 38 minutah igre.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Košarkarji Dallasa so doživeli drugi poraz v severnoameriški ligi NBA. Po Denverju so danes na domačih tleh klonili proti Torontu. Pri teličkih, ki so nastopili brez centra Derecka Livelya II, je bil poleg Luka Dončića (iz igre je metal 11:26, od tega za 3 točke 2:10), drugi strelec Kyrie Irving z 22 točkami. Tim Hardaway Jr. je dosegel 17, Derrick Jones Jr. pa 15 točk. Pri prvakih lige NBA iz leta 2019 je blestel Pascal Siakam, ki je 31 točkam dodal še 12 skokov, medtem ko je OG Anunoby za zmago dodal 26 točk. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dallas je prevladoval v uvodni četrtini, po vodstvo devetih točk (24:15) pa je kanadska ekipa najprej vzpostavila ravnotežje, v končnici prve polovice tekme pa si priigrala sedem točk naskoka (62:55). Tehtnico na svojo stran je dokončno nagnila sredi tretje četrtine, ko je povedla s 84:76, od tedaj naprej pa imela tekmo pod nadzorom. Največ je vodila za 15 točk (119:104). icon-expand Luka Dončić je bil z 31 točkami prvi strelec srečanja v Dallasu. FOTO: AP Dallas, ki je na dosedanjih tekmah dosegel šest zmag in doživel dva poraza, bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko bo v domačem American Airlines Centru gostil Los Angeles Clippers (3-4). Kalifornijska zasedba je danes klonila v Brooklynu s 93:100. Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Luka Dončić 31 (met 11:26, za tri 2:10, prosti meti 7:10, sedem skokov in osem podaj in štiri ukradene žoge v 38 minutah). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke