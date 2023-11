Nov izjemen strelski večer Dončića

Košarkarji Dallasa so zabeležili novo zmago v severnoameriški ligi NBA. Po domačem porazu proti Torontu so se hitro pobrali in ob novem izjemnem strelskem večeru Luka Dončića premagali ekipo Los Angeles Clippers s 144:126. Slovenski košarkarski biser v dresu teksaške ekipe je dosegel 44 točk in ob tem dodal šest skokov in šest podaj v 32 minutah. Ljubljančan je bil še posebej razpoložen v drugi četrtini, ko je zabil kar sedemnajst točk. Obračun je štel tudi za skupinski del na novo ustoličenega pokalnega tekmovanja, kjer Dallas ostaja v igri za napredovanje.

Luka Dončić FOTO: AP Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 144:126 (30:33, 47:18, 38:28, 29:37)

Luka Dončić 44 (17:21 iz igre, 6:9 za tri, prosti meti 4:4, šest skokov in šest podaj v 32 minutah).