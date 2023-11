Visok poraz Dallasa v Los Angelesu

Dallas je po zmagi proti Los Angeles Lakers v noči s srede na četrtek igral drugo tekmo v mestu angelov ta teden. Tokrat niso našli pravega recepta proti sicer na lestvici slabšemu moštvu, z 88 točkami so imeli celo najslabši strelski učinek sezone. Domačini so na krilih trde obrambe že po osmih minutah prišli do vodstva z dvomestnim številom točk. Prepričljivo razliko pa so nato držali do konca tekme. Igralci Dallasa so v uvodnem delu drugega polčasa zgrešili kar 13 zaporednih metov in bili več kot pet minut brez dosežene točke, v tem času pa so Clippers pobegnili na kar 24 točk razlike.