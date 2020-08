Šantelj prvič v tujino

Leon Šantelj , ki se najbolje znajde na poziciji krilnega centra, je preteklo sezono igral za domžalske Helios Sunse, katerih član je bil že med letoma 2014 in 2016. Na osemnajstih tekmah državnega prvenstva je v povprečju dosegal 7,4 točke in zbral 3,3 skoke. Vmes je tri sezone preživel v Rogaški Slatini.



Košarkarsko pot je Šantelj začel v domači Postojni, prve članske izkušnje pa je nabiral v Kopru in Ilirski Bistrici. Bil je stalni član reprezentanc mlajših selekcij, s katerimi je Slovenijo zastopal na številnih evropskih prvenstvih. Leta 2018 je ta 25-letni in 205 cm visoki Postojnčan s člansko B reprezentanco odšel na turnejo po Kitajski, februarja 2019 pa s tekmama proti Turčiji in Ukrajini v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo debitiral tudi v slovenskem dresu.