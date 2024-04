Irving: Dončić je poseben. On je 'pravi' MVP

Luka Dončić in Kyrie Irving sta spet "čarala" na košarkarskem parketu. Tokrat sta vodilna moža Dallas Mavericksov blestela na gostovanju v Miamiju, kjer so Teksašani prišli do 50. zmage v karieri, pete v nizu, in potrdili mesto v končnici. Držijo peto mesto in se bodo na prvi oviri končnice bržkone udarili z Los Angeles Clippersi. Tudi na gostovanju na Floridi je bilo s tribun slišati vzklike "MVP, MVP", namenjene Luki Dončiću, ki se je v 36 minutah igre zaustavil pri 29 točkah, devetih skokih in devetih asistencah. Ostaja prvi strelec lige. Moštvo iz Dallasa je v Miamiju nosilo ogrevalne majice z napisom "pravi MVP", kar napeljuje, da za Teksašane ni dvoma, kdo je najkoristnejši posameznik sezone. Posnetek tekme v bogatem arhivu VOYO.

Kyrie Irving je k zmagi Dallasa v Miamiju prispeval 25 točk ter si obenem prislužil milijon dolarjev bonusa (930.000 evrov), ker je Dallas prišel do 50. zmage v sezoni, on pa je nosil dres teksaškega moštva vsaj na 50 tekmah.

"Vemo le, da naše delo še ni končano in da pravzaprav šele začenjamo," je po zmagi sprva dejal Irving. "Vendar moramo slaviti majhne zmage. In nocoj je bil korak v to smer, da smo samo proslavljali majhno zmago, ko smo dosegli 50 zmag. Nekateri fantje v slačilnici še nikoli prej niso doživeli 50 zmag," je dodal 32-letni Američan.

Dallas pa je s 16. slavjem na zadnjih 18 tekmah v boju za čim boljše izhodišče v končnici osvojil prvo mesto v jugozahodni skupini. "Ponavljam, nič še ni narejenega. Vemo, kaj želimo, in vse bolj tudi vemo, kako do tam priti," je bil slikovit Irving, ki se na parketu odlično znajde v tandemu z Luko Dončićem.

"Ko imaš ob sebi takšnega košarkarja, kot je Luka, je vse lažje. Od prvega dne, ko sem prišel v Dallas, mi je bilo jasno, za kakšnega posameznika gre. On je enostavno poseben," je dodal Irving in izrazil zadovoljstvo nad vse boljšim sodelovanjem s 25-letnim Slovencem na parketu. "Veliko časa sva preživela skupaj med pripravljalnim obdobjem. Ne samo na treningu in na košarkarskem parketu. Tudi zunaj njega sva veliko tičala skupaj in tu so rezultati skupnega preživljanja časa," je o odlični navezi še povedal odlični Američan in komentiral možnosti, da Luka Dončić postane MVP sezone.

Luka Dončić vs Miami FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Rekli boste, da sem oziroma bom pristranski, ker sem pač njegov soigralec, toda če pogledamo z distance, ima fant prav vse značilnosti, da postane MVP že v tej sezoni. Prepričan sem, da to bo v njegovi bogati zbirki, toda menim, da je že letos zrel za ta laskavi naslov," je prepričan Irving in navrgel nekaj razlogov, zakaj "mora" Dončić postati najkoristnejši košarkar v tej ligi ...

Miami Heat vs Dallas Mavericks FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Vsak dan sem z njim na parketu in vidim, kaj počne. Vleče voz, dela ekipo boljšo, kot je, dela posameznike bolj koristne za ekipo. Ob tem pa pridno ruši rekorde. Tako osebne kot tudi v ligi. On je premikajoča se zgodovina," je bil še enkrat slikovit Irving, ki je prepričan, da gre za fanta, ki bo oziroma je eden izmed najboljših vseh časov.

Dallasova naveza Luka Dončić-Kyrie Irving je v zadnjem obdobju v zastrašujoči formi. FOTO: AP icon-expand

"To so stalna vprašanja. Težko nisi pristranski, a poglejte samo, kaj ta fant počne iz večera v večer. Nekako sem čutil od začetka sezone, od prvega treninga naprej, da bo to njegovo sezona, da se bo vse odvijalo v njegov smer. O statistiki pa sploh ni treba razglabljati," je z izbranimi besedami o Dončiću govoril Irving. "Vidite, da nocoj nosimo posebne majice, prav njemu v čast in podporo. On je pravi MVP," je v "slovenščini" končal Irving.



Izid, liga NBA, redni del:

Miami Heat – Dallas Mavericks 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)

Luka Dončić 29 točk, 9:23 iz igre, 4:15 za tri, 7:8 prosti meti, devet skokov in devet podaj v 36 minutah.