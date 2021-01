Dončić do 30. trojnega dvojčka, Dallas slavil v v Indianapolisu

Tako Luka Dončić z Dallas Mavericks kot Goran Dragić z Miami Heat sta prišla do zmage v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dallas je tudi po zaslugi Dončićevega 30. trojnega dvojčka v karieri po treh zaporednih porazih ugnal Indiana Pacers s 124:112, medtem ko je Miami s 17 točkami Dragića ugnal Toronto Raptors s 111:102.

icon-expand Luka Dončić-2 FOTO: AP

Za Luko Dončićem sicer ni bila najboljša strelska noč, saj je zadel le pet od 15 metov.

Nisem mogel storiti več, saj so me na nasprotnikovi polovici vedno pokrili z dvema ali tremi košarkarji —Luka Dončić

Indiana je na slovenskega organizatorja igre ves čas vršila pritisk s podvajanjem in agresivno obrambo, s čimer je preprečevala, da bi imel žogo ves čas v svojih rokah. Vseeno je 21-letni Ljubljančan iz zahtevnih položajev večkrat našel svoje soigralce, ki so izkoriščali prostor na parketu, in se ustavil pri 12 podajah. Dodal je še 12 skokov in prišel do 30. trojnega dvojčka v karieri ter petega v sezoni.

Pet jih ima v tem tekmovalnem obdobju tudi Nikola Jokić z Denver Nuggets. "Nisem mogel storiti več, saj so me na nasprotnikovi polovici vedno pokrili z dvema ali tremi košarkarji. Je bila pa zato raketa toliko bolj odprta. Morda so pozabili, da imamo na igrišču pet košarkarjev, zaradi česar smo prišli do najboljšega izkupička v raketi v tej sezoni," je po tekmi razlagal Dončić. "Za nas je bila to velika zmaga. Mislim, da v minuli sezoni nikoli nismo izgubili več kot dve zaporedni tekmi, letos pa smo zaradi treh takoj padli s petega na deseto mesto na zahodu. Vedeli smo, da se moramo boriti za vrnitev na pravo pot," pa je dejal trener DallasaRick Carlisle. Dvoboj je Dallas, ki je po 14 tekmah s sedmimi zmagami deseti v zahodni konferenci, sicer začel zelo dobro in v prvi četrtini vodil že za 15 točk, Indiana pa je na krilih Malcolma Brogdona (26 točk) inDomantasa Sabonisa (25 točk, 10 skokov) zaostanek do polčasa zmanjšala na vsega dve točki. V nadaljevanju sta bila tekmeca izenačena, v zadnji četrtini pa so telički znova prevzeli pobudo in povsem omejili domače košarkarje. Najboljši strelec tekme je bil Latvijec Kristaps Porzingiss 27 točkami, dodal je še 13 skokov.

icon-expand Goran Dragić je bil v Orlandu eden ključnih igralcev, ki so Miamiju pomagali izločiti Boston. FOTO: AP

Na Floridi sta se v Tampi pomerila "začasni domačin" Toronto in gostujoči Miami. Slednji so lahko v moštvu pozdravili že večino pred tem odsotnih košarkarjev, saj zdaj zaradi zdravstvenih protokolov manjkata le še Jimmy Butler in Avery Bradley. Vlogo prvega strelca je tokrat prevzel Kendrick Nunn, ki je prvakom iz leta 2019 nasul 28 točk. Drugi strelec Miamija je bil Goran Dragić, ki je v dobrih 31 minutah dosegel 17 točk (6/16 iz igre) in dodal še štiri skoke ter pet podaj. Tudi drugi dvoboj s slovenskim košarkarjem je bil do zadnje četrtine izenačen. Prvi koš v zadnjem delu so dosegli domači, nato pa je z delnim izidom 8:0 Miami prišel do dvomestnega vodstva, ki ga ni več izpustil iz rok. "V popolnem svetu je seveda vedno dobro dobiti tekmo v gosteh in tako začeti takšno serijo, ampak naša naloga je, da ves čas napredujemo in se ne poslužujemo izgovorov zaradi trenutnega položaja. V obrambi smo bili odločni, se borili za izgubljene žoge in to nam mora priti v navado," je ob tem dejal trener vročice Erik Spoelstra.

Miami je na 13. tekmi vknjižil šesto zmago in je tik pod mesti, ki ob koncu rednega dela vodijo v končnico. Na vzhodu vodijo košarkarji Philadelphie (10-5), ki so ponoči ugnali Boston Celtics s 117:109. Na zahodu sta na vrhu oba kluba iz Los Angelesa, Lakers (11-4) in Clippers (11-4). Slednji so bili zanesljivi proti Sacramento Kings in slavili s 115:96. Irving in Harden prvič skupaj

Prvič so na igrišču skupaj za Brooklyn zaigrali James Harden, Kevin Durant in Kyrie Irving, ki se je vrnil po daljši odsotnosti zaradi osebnih razlogov. Vseeno pa je nova velika trojica doživela poraz v Clevelandu. Cavaliers so s 147:135 slavili po dveh podaljških, v katerih je blestel Colin Sexton. Samo v obeh podaljških je dosegel 22 točk in se na koncu ustavil pri 42 točkah. Durant je za mrežice dosegel 38 točk in dodal še 12 skokov ter osem podaj. Do trojnega dvojčka je prišel Harden (21 točk, 10 skokov, 11 podaj), Irving pa je ob vrnitvi dosegel 37 točk. Po podaljšku je slavila tudi Atlanta proti Detroitu (123:115), Orlando pa je po zmagovitem košuCola Anthonyja premagal Minnesoto s 97:96. Phoenix je v gosteh premagal košarkarje Houstona s 109:103, zanesljivo zmago pa je vknjižil Golden State s 121:99.



Izida, liga NBA, redni del:

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)

Luka Dončić 13 (5:15 iz igre, 0:3 za tri, prosti meti 3:4), 12 skokov in 11 podaj v 36 minutah. Toronto Raptors - Miami Heat 102:111 (23:29, 35:27, 25:32, 19:23)

Goran Dragić 17 (6:16 iz igre, 3:7 za tri, prosti meti 2:2), 5 podaj in 4 skoki v 32 minutah.