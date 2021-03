Dončić izenačen z legendarnim Bobom Cousyjem

Luka Dončić je v 39 minutah na parketu dosegel osmi trojni dvojček to sezono, izkazal se je z 22 točkami (met 9/20 iz igre, 2/10 za tri, prosti meti 2/3) ter po 12 skoki in podajami, za Maverickse je bila to še četrta zaporedna zmaga , skupno pa 11. na zadnjih 14 tekmah. Dallas je zdaj na osmem mestu zahodne konference, zbral je 19 zmag in 16 porazov. Latvijec Kristaps Porzingis se je izkazal z 28 točkami.

Čeprav je Dončić počasi začel tekmo, v prvem polčasu je dosegel šest točk, se je v drugem dodobra razigral in dosegel nov trojni dvojček, s katerim je na 11. mestu zdaj izenačen skupaj z legendarnim Bobom Cousyjem.Nekdanji košarkar Boston Celticsov je bil med drugim izbran za najkoristnejšega igralca lige leta 1957 (MVP), kar šestkrat pa je s soigralci osvojil naslov prvaka lige NBA. Le deset igralcev v zgodovini lige NBA je namreč v karieri nabralo več trojnih dvojčkov, kot jih ima sredi tretje sezone v karieri 22-letni Dončić.

Pri San Antoniu, ki je zgrešil kar 11 zaporednih metov v zadnjih osmih minutah tekme, se je najbolj izkazal nekdanji član Toronta DeMar DeRozan, ki je zbral 30 točk in 11 podaj. Naslednja tekma Dallas čaka v gosteh pri Oklahoma City Thunderju.