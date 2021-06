Dončićev Dallas pred novo sezono čakajo zahtevne odločitve

Rick Carlisle Dallas zapušča s pozitivnim razmerjem zmag in porazov (555–478) v 13 sezonah, v katerih je bil glavni trener. Carlisle je z Dallasom in takratnim najkoristnejšim igralcem finala (MVP) Dirkom Nowitzkim osvojil naslov prvaka lige NBA leta 2011, potem pa Mavsov ni več popeljal onkraj prvega kroga končnice. V zadnjih dveh sezonah so bili v obeh primerih za Dallas usodni Los Angeles Clippersi, ki so Luko Dončića in soigralce izločili že v prvem krogu končnice.

Kot piše ESPN, so zadnji kadrovski premiki v Dallasu nepričakovani, zlasti glede na dosedanjo stabilnost "ustroja" kluba. Tako Carlisle (13 let) kot Donnie Nelson (24 let) sta bila vrsto let nepogrešljiva člana uprave. Poleg tega je dejstvo, da Carlisle kluba ne zapušča zaradi slabih rezultatov, kar postavlja bodočega novega trenerja v zahteven položaj.