Utah v končnici vzel mero Dallasu

Kljub zdesetkani vrsti se je Dallas tretjeuvrščeni ekipi lestvice zahodne konference dobro upiral. Po odličnem začetku, v prvi četrtini je že vodil za 15 točk (26:11), je gostiteljem grozil vse do konca, usodne pa so bile minute sredi zadnjega dela, ko so po izidu 94:94 domači z delnim izidom 13:3 ušli, prednosti pa do konca niso zapravili. Pri Dallasu sta se s 27 točkami izkazala Kristaps Porzingis, ki je temu dodal še devet skokov, in Jalen Brunson, pri zmagovalcih jih je Donovan Mitchell dosegel 33, Hrvat Bojan Bogdanović pa 25.