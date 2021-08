Dallasova odprava dobila, po kar je prišla: Dončić je podpisal petletno pogodbo

Del Dallasove odprave v Ljubljani so lastnik kluba Marc Cuban, svetovalec in legenda kluba Dallasa Dirk Nowitzki, glavni trener Jason Kidd, generalni menedžer Nico Harrison in njegov pomočnik Michael Finley.

22-letni Ljubljančan je ob podpisu pogodbe za ESPN dejal: "Danes so se mi uresničile sanje. Košarka mi je dala veliko in me popeljala v čudovite kraje. Počaščen sem, da ostajam v Dallasu in da ostajam del družine Mavericksov. Klubu sem predan in cenim podporo navijačev. Poleg pogodbe z veseljem lahko oznanim tudi, da bomo povečali obseg dela Fundacije Luke Dončića. Gre za mednarodno neprofitno organizacijo, ki bo pomagala meni ljubim krajem, kot sta domača Slovenija in severni Teksas. V sodelovanju z 2K Foundations bomo v Sloveniji kmalu odprli dve košarkarski igrišči. Preuredili bomo igrišča, na katerih sem vadil kot otrok in zelo se veselim, da bodo imeli otroci priložnost igrati na istih igriščih kot jaz in gojiti iste sanje, kot sem jih jaz. Komaj čakam na prihodnost, ki me čaka na in ob košarkarskem igrišču."

Luka Dončić je v sezoni 2017/18 postal najmlajši MVP (Most Valuable Player oz. najkoristnejši igralec) Evrolige in z Real Madridom tudi osvojil naslov prvaka. Nato se je prijavil na nabor severnoameriške lige NBA, kjer so ga kot tretji izbor izbrali pri Atlanta Hawks in ga takoj zamenjali s Traejem Youngom, ki so ga kot 5. izbor izbrali pri Dallas Mavericksih.

V krstni sezoni je Dončić povprečno dosegal vsaj 20 točk, pet skokov in pet podaj na tekmo, s čimer je postal šele peti novinec v zgodovini NBA, ki mu je to uspelo in si hkrati tudi prislužil naziv novinca leta. V naslednjih dveh sezonah se je z Mavericksi dvakrat uvrstil v končnico in dvakrat klonil proti Los Angeles Clippersom. V obeh omenjenih sezonah je tudi zaigral na tekmi vseh zvezd (All Star Game) in bil izbran v najboljšo peterko sezone.